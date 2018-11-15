صور.. توافد اهالى البحيرة للأحتفال بمولد القطب الصوفى أبوالريش

البحيرة - ناصر جودة

توافد منذ قليل الآلاف من أهالى البحيرة على مسجد القطب الصوفى الشهير الشيخ عطية أبو الريش بمدينة دمنهور وذلك للأحتفال بالليلة الختامية لمولده الشريف.

وتنوعت مظاهر الاحتفال بمولد أبو الريش من داخل المسجد حيث يعقد الطرق الصوفية ابتهالتهم الروحانية المميزة حتى فجر اليوم إلى خارجه حيث صخب الألعاب النارية ومتاجر الحلويات والباعة الجائلين.

وتحولت منطقة أبو الريش بوسط مدينة دمنهور إلى ساحة من الكرنفالات الشعبية التى أبهرت المواطنين.

كما انتشرت حول ساحة المسجد العاب السيرك المبهجة وموائد الطعام المجانية وحضرات المريدين و الاشراف

اللذين يرجع نسبهم إلى أهل بيت النبوة.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة من تواجدها لتأمين زوار المولد الشعبى الذى يحضره الآلاف من أهالى البحيرة والمحافظات المجاورة .

يذكر ان مسجد سيدى عطية أبو الريش بمدينة دمنهور من أبرز مساجد البحيرة نظرا لقيمته التاريخية وشهرة صاحبه الذى يمتد نسبه إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.



ويعد مسجد ابو الريش الذى يتوسط الحى الذى سمى باسمه بقلب مدينة دمنهور قبله لكافة الطرق الصوفية على اختلاف مشاربها حيث يقيمون الجلسات الدينية والحضرات النبوية لاعتقادهم الجازم فى كرامات شيخه الجليل التى غلبت الآفاق.

ويمتد نسب سيدى عطية عز الدين ابن يحيى الملقب بابو الريش الذى ولد عام 311 هجريا بأرض الحجاز وتوفى فى عام 381 هجريا إلى الامام الحسن بن على بن أبى طالب.



وهاجر سيدى ابو الريش من الحجاز إلى مصر ليستقر بها وتعلم على يد كبار العلماء فى عصره وقد اعطاه الله كرامات متعدده كما يعتقد اتباعه ومنها قدرته على ترويض الوحوش والطيور التى كانت تأنس به وقد لقب بابو الريش لانه كان يتخذ من ريش الطيور فراشا له ويزعم مريدوه أنه كان يفهم لغة الطيور ويحاورهم بكل سهول



































