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صور.. تفاصيل القبض على تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية والتكاتك بالمنوفية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:25 م
صور.. تفاصيل القبض على تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية والتكاتك بالمنوفية تشكيل عصابى
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت وحدتى مباحث مركز منوف وقويسنا بمديرية أمن المنوفية، من القبض على 8 عاطلين كونوا تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات البخارية والتكاتك بدائرتى المركز بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز منوف، تفيد بأن كلا من " ج ع ا " 33 سنه، عاطل ومقيم بقرية غمرين مركز منوف، وسبق اتهامه فى القضية رقم 4731 جنح مركز الباجور لسنة 2011 " ابتزاز أموال"، و " ع ر ع " 23 سنه، عاطل ومقيم بمنشاة سلطان مركز منوف، كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية.

وتم القبض على المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 21 واقعة سرقة بدوائر مركز شبين الكوم، ومنوف بوقائع سرقات متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة قررت الحبس اربعة أيام على ذمة التحقيقات .

كما تمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا بمديرية امن المنوفية من القبض على 6 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك بدائرة المركز بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز قويسنا تفيد بقيام كلا من " س ج ع " 23 سنة، عامل، مقيم بقرية شرانيس دائرة المركز، و" ج ص ع " 28 سنه، عاطل ومقيم بالمنيب الجيزة، و "م ص م" 41 سنه، عاطل ومقيم بالمنيب الجيزة، و"ى ش ش" 23 سنه، عاطل ومقيم بالجيزة، و " ع ص ب " 23 سنه، عاطل ومقيم بقويسنا، و " ا ف م " 50 سنة، صاحب مقهى مقيم بأبو النمرس جيزة، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقات الدراجات البخارية " التوكتوك " .

تم القبض على المتهمين وبحوزة الثانى والثالث والرابع 3 سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا باحرازهم للسلاح الابيض بقصد الدفاع عن النفس واستخدامة فى النشاط الاجرامى، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات بدائرة مركز بركة السبع وقويسنا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات . 

 

 

 

 

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