صور .. المنوفية تودع شهيد الواجب العريف إسلام ساهر شفيق بمسقط رأسه بقويسنا

المنوفية - محمود شاكر

أناب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، لتشييع جثمان شهيد الواجب العريف إسلام ساهر شفيق سعد من قوة أمن شمال سيناء، والذى إستشهد بمدينة العريش، بحضور اللواء أشرف موافى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمقدم وائل إبراهيم المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حيث انطلقت الجنازة من مسجد المساعى بمدينة قويسنا وسط جمع غفير من الأهالى وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح" ، "لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله" مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم .

من جانبه قدم اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد واجب العزاء لأسرة الشهيد نائبا عن اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكداً على أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا، كما أكد على تكاتف أجهزة الدولة وتوحدها خلف رجال قواتها المسلحة ورجال الشرطة لإجتثاث جذور الإرهاب الأسود والقصاص لكل أهالى الشهداء .

يذكر أن الشهيد العريف إسلام ساهر شفيق سعد يبلغ من العمر 18 عاما، أعزب ولديه 2 من الإخوة كريمة 11 عام وزياد 4 أعوام ووالده يعمل سائق ووالدته تعمل بإحدى المصانع ويشهد أهالى قريته بسمعته الطيبة وكرم أخلاقه .



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا



جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا