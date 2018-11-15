video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. المنوفية تودع شهيد الواجب العريف إسلام ساهر شفيق بمسقط رأسه بقويسنا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:29 م
صور .. المنوفية تودع شهيد الواجب العريف إسلام ساهر شفيق بمسقط رأسه بقويسنا جنازة الشهيد
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أناب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، لتشييع جثمان شهيد الواجب العريف إسلام ساهر شفيق سعد من قوة أمن شمال سيناء، والذى إستشهد بمدينة العريش، بحضور اللواء أشرف موافى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمقدم وائل إبراهيم المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حيث انطلقت الجنازة من مسجد المساعى بمدينة قويسنا وسط جمع غفير من الأهالى وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح" ، "لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله" مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم .

من جانبه قدم اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد واجب العزاء لأسرة الشهيد نائبا عن اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكداً على أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا، كما أكد على تكاتف أجهزة الدولة وتوحدها خلف رجال قواتها المسلحة ورجال الشرطة لإجتثاث جذور الإرهاب الأسود والقصاص لكل أهالى الشهداء .

يذكر أن الشهيد العريف إسلام ساهر شفيق سعد يبلغ من العمر 18 عاما، أعزب ولديه 2 من الإخوة كريمة 11 عام وزياد 4 أعوام ووالده يعمل سائق ووالدته تعمل بإحدى المصانع ويشهد أهالى قريته بسمعته الطيبة وكرم أخلاقه .

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (1)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا 

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (2)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (3)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا 
 
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (4)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (5)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (6)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (7)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (8)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (9)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا 

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (10)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا 

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (11)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا 

 

جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا (12)
جنازة الشهيد إسلام ساهر بقويسنا

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تشييع جنازة الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة

اخبار محافظه المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

شهيد

شمال سيناء

قويسنا




لا تفوتك
النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة