صور.. إزالة 38 حالة تعدى على أراضى زراعية بإدفو فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جهود تنفيذ العديد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة الزراعية بقريتى الرمادى قبلى والحجز بحرى بمركز إدفو.

ومن جانبه صرح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة إدفو، بأن الحملة تمكنت من تنفيذ 38 قرار إزالة بمساحة إجمالية وصلت إلى 16 ألف و 688 م2 منها 17 قرار إزالة بقرية الرمادى قبلى شملت 5 قرارات إزالة على أراضى زراعية بمنطقة الزينيقة الجديدة بمساحة 5 قراريط بإجمالى 875 م2 ، و 12 قرار إزالة على أملاك الدولة بمناطق أبو أبنى والكرابلة والحمام بمساحة 6503 م2 عبارة عن أسوار ومبانى بالطوب الأبيض، موضحاً بأنه تم أيضاً تنفيذ 21 قرار إزالة على أراضى زراعية بقرية الحجز بحرى بإجمالى مساحة 4655 م2 منها 18 قرار إزالة بمنطقة العجيبة بمساحة 3955 م2 ، و 3 قرارات إزالة بمنطقة الخوى بمساحة 700 م2.

وأشار أيمن رضا، فى بيان صحفى، إلى أنه شارك فى الحملة تشكيلات أمنية كبيرة بقيادة اللواء محمود فراج مساعد مدير الأمن لفرقة شمال ، بجانب رؤساء القرى والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى وذلك بقيادة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو .



أثناء إزالة التعديات



إزالة التعديات