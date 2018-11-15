صراع داخل السلطة الإيرانية حول غسيل الأموال ودعم الإرهاب

كتب محمد تهامى زكى

مع تفاقم العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، تزايدت حالة الارتباك وأيضا القمع لدى النظام الإيرانى، ليشهد النظام الإيرانى حال صراع داخلى كبير.

الصراع الذى يشهده النظام الإيرانى، كشفه حساب "ملفات العرب الرقمية"، الذى أكد أن إيران تشهد صراع داخل السلطة حول غسيل الأموال ودعم الإرهاب.

وأضاف الحساب أن مسببات الصراع داخل السلطة في إيران لم تتوقف منذ انتصار ثورة الشعوب التى أطاحت بنظام الشاه واحتكرتها المؤسسة الدينية التى تتحكم بكل مفاصل الحكم فى إيران.