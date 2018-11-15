video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الدقهلية": خطة شاملة استعدادًا لحملة الكشف عن "فيروس سى"

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:48 م
"صحة الدقهلية": خطة شاملة استعدادًا لحملة الكشف عن "فيروس سى" الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

عقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية على مستوى المديرية، لمناقشة استعدادات مديرية الصحة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C والمسح الطبى الشامل لفيروس C والأمراض الغير سارية.

وتناول الإجتماع التعريف بالمبادرة وأهداف المبادرة، وأوضح مكى، أن محافظة الدقهلية تقع بالمرحلة الثالثة خلال شهرى مارس وإبريل 2019 القادمين، وأن الهدف من تلك الإجتماعات هو الإعداد المبكر والجيد وإتمام كافة المتطلبات لعملية المسح، وإعطاء التكليفات لمديرى الإدارات بإعداد الخطة الشاملة لحملة المسح الطبى من خلال إعداد الإمكانيات البشرية وفرق العمل، تحديد المستهدف للمسح، البيانات الديموجرافية، توزيع الفرق والمشرفين، تحريك المجتمع، والمشاركة المجتمعية، وتوجيه الرسالة المجتمعية وتواصل مديرى الإدارات مع منظمات المجتمع المدنى لحشد المواطنين للمشاركة بالحملة، وكذلك توضيح دور المديريات الأخرى للمشاركة بالحملة والتنسيق معها لعمل فرق ثابتة فى الأماكن التابعة لتلك المديريات والوصول الى اتمام المستهدف من عملية المسح.

وفى نهاية اللقاء شدد وكيل الوزارة على ضرورة الإعداد والتدريب الجيد لفرق العمل وتوصيل الرسالة خلال فترة الإعداد وأن جميع الفحوصات والعلاج داخل المبادرة مجانا

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الدقهلية: بدء مشروع دعم وحدات الرعاية الصحية الأولية بـ60 مليون جنيه

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

صحة الدقهلية

مبادرة علاج فيروس سي

مبادرة الرئيس




لا تفوتك
النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة