"صحة الدقهلية": خطة شاملة استعدادًا لحملة الكشف عن "فيروس سى"

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية على مستوى المديرية، لمناقشة استعدادات مديرية الصحة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C والمسح الطبى الشامل لفيروس C والأمراض الغير سارية.

وتناول الإجتماع التعريف بالمبادرة وأهداف المبادرة، وأوضح مكى، أن محافظة الدقهلية تقع بالمرحلة الثالثة خلال شهرى مارس وإبريل 2019 القادمين، وأن الهدف من تلك الإجتماعات هو الإعداد المبكر والجيد وإتمام كافة المتطلبات لعملية المسح، وإعطاء التكليفات لمديرى الإدارات بإعداد الخطة الشاملة لحملة المسح الطبى من خلال إعداد الإمكانيات البشرية وفرق العمل، تحديد المستهدف للمسح، البيانات الديموجرافية، توزيع الفرق والمشرفين، تحريك المجتمع، والمشاركة المجتمعية، وتوجيه الرسالة المجتمعية وتواصل مديرى الإدارات مع منظمات المجتمع المدنى لحشد المواطنين للمشاركة بالحملة، وكذلك توضيح دور المديريات الأخرى للمشاركة بالحملة والتنسيق معها لعمل فرق ثابتة فى الأماكن التابعة لتلك المديريات والوصول الى اتمام المستهدف من عملية المسح.

وفى نهاية اللقاء شدد وكيل الوزارة على ضرورة الإعداد والتدريب الجيد لفرق العمل وتوصيل الرسالة خلال فترة الإعداد وأن جميع الفحوصات والعلاج داخل المبادرة مجانا