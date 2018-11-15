صاحب مطبعة يعترف بتقليد العلامات التجارية للشركات بالسلام

كتب أحمد حسنى

اعترف صاحب مطبعة، تم القبض عليه فى منطقة السلام، بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات لأصحاب المصانع غير المرخصة لاستخدامها فى توزيع منتجاتهم بالمخالفة للقانون.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، عن أن المتهم "م.ا" 37 سنة، صاحب مطبعة، صادر ضده حكم بالحبس 6 أشهر وكفالة 200 جنيه فى قضية سرقة تيار كهربائى، وتم التحفظ على كمية من "استيكرات" مقلدة لعلامات تجارية مختلفة، كان المتهم يستعد لبيعها.

وتباشر نيابة السلام أول، التحقيقات مع المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام "محمد.ا.ا" 37 سنة، صاحب مطبعة، بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجارى ووزارة الصحة.

وبمداهمة المطبعة تم القبض عليه وعثر بحوزته على استيكرات مقلدة لعلامات تجارية مختلفة، وبمواجهته أقر بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.