"شوفوا المصري بيعمل إيه".. شعار يرفعه حفل ختام الأسبوع البيئي بجامعة المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

غنت اليوم جامعة المنوفية في حفل بهيج لختام فعاليات أنشطة الإسبوع البيئي السادس بحضور ورعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور عبدالرحمن الباجور رئيس اللجنة التنظيمية للأسبوع وعميد الطب البيطري والدكتور إبراهيم غريب عميد التربية الرياضية والدكتور جمال الدهشان عميد التربية والدكتورة وفاء زهران عميد الصيدلة والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة والدكتور حسن خطاب رئيس قسم اللغة العربية بآداب المنوفية ومنسق الأسبوع ولفيف كبير من وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء اللجنة المنظمة ناهد طاحون مدير عام المشروعات البيئية وناهد مصلحي وطلاب وطالبات الجامعة.

ودعا مبارك خلال الحفل بضرورة الإهتمام بالنظافة لأنها عنوان كل تقدم ونهضة، مطالبا "بتنظيم يوم في حب الجامعة" ليقوم فيه بمشاركة الطلاب في تنظيف الجامعة ورافعا شعار "شوفوا المصري بيعمل إيه"، مؤكدا أن على كل فرد أن يبدأ بنفسه ليكون قدوة لغيره، مشيرا إلى مبادرة أفضل جامعة والتى دعا إليها رئيس الجمهورية لتشجيع الطلاب على الإهتمام بالمنشآت الجامعية والحفاظ عليها، متمنيا الفوز لجامعة المنوفية فى المرة القادمة بأيدى أبنائها القادرين على فعل الكثير.

ومن جانبه، دعا قرمان أبنائه من الطلاب والطالبات أن يكونوا سفراء الجامعة لمجتمعاتهم وقراهم موجها إياهم بضرورة رفع مشاعل التنوير والمعرفة والثقافة لجميع المحيطين بهم، معربا عن بالغ سروره وسعادته العارمة بالجهود المبذولة في نجاح فعاليات وأنشطة الأسبوع موجها الشكر والتقدير لكافة القائمين علي العمل الدؤب والناجح والذي ظهرت معالمه في كافة المجالات الثقافية والتوعوية مشيرا إلى دور الشباب الأساسي في بناء المجتمع وتغيير سلوكياته السلبية إلى سلوكيات إيجابية تعود علي المجتمع بالنفع والتطور مؤكدا أن الله جميل يحب الجمال والنظافة بداية الجمال على الأرض.

وعلي هامش الحفل كرم رئيس الجامعة ونائبه جميع المشاركين في فعاليات الأسبوع، وعلي رأسهم الدكتور عبدالرحمن الباجوري رئيس اللجنة المنظمة والدكتور حسن خطاب ووكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وناهد طاحون مدير عام المشروعات البيئية وأمل النجار مدير عام العلاقات العامة والإعلام، واختتم الحفل البهيج بفقرات موسيقية وغنائية لكورال كلية التربية النوعية جامعة المنوفية بقيادة المايسترو الدكتور أيمن حمدي.