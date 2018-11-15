video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. سقوط أمطار غزيرة فى مدينة جدة بالسعودية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:54 ص
شاهد.. سقوط أمطار غزيرة فى مدينة جدة بالسعودية أمطار جدة
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

شهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية،  سقوط الأمطار غزيرة المصحوبة بالبرق والرعد ليلة أمس، والتى تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر.

وعلقت جامعة دار الحكمة بمدنية جدة، الدراسة اليوم الخميس 15 نوفمبر بمدينة جدة، نظرا للتحذيرات من حالة الطقس،و قائلت عبر حسابها على تويتر:" نظرًا لحالة الطقس و التحذيرات من قبل الأرصاد الجوية، نحيطكم علمًا بأنه تم تعليق الدراسة اليوم الخميس ١٥ نوفمبر ٢٠١٨ ".

1
 

وتناقل رواد موقع تويتر، مقاطع فيديو لسقوط الأمطار ولحظات البرق والرعد داعين الله بالخير والبركة، وقالت منال :" اجتمعت الاصوات الحلوه صوتالمطر والرعد والآذان". 

من جانب آخر أفادت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها على تويتر:"هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول نهاية الحالة  الخميس الساعة 22:.

7777
7777

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. مياه تجمعات الأمطار تغطى الطرق الرئيسية بمدينة السادات

صور.. سقوط أمطار على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على مطار الكويت الدولى وتعليق رحلات الإقلاع

الدفاع المدنى الكويتى يدعو المتضررين جراء الأمطار لاستقبالهم بمقار الإيواء

أمطار جدة

جدة

سقوط أمطار

مطر

السعودية

الطقس

اخبار الطقس

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة