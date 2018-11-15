شاهد.. سقوط أمطار غزيرة فى مدينة جدة بالسعودية

كتب هيثم سلامة

شهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، سقوط الأمطار غزيرة المصحوبة بالبرق والرعد ليلة أمس، والتى تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر.

وعلقت جامعة دار الحكمة بمدنية جدة، الدراسة اليوم الخميس 15 نوفمبر بمدينة جدة، نظرا للتحذيرات من حالة الطقس،و قائلت عبر حسابها على تويتر:" نظرًا لحالة الطقس و التحذيرات من قبل الأرصاد الجوية، نحيطكم علمًا بأنه تم تعليق الدراسة اليوم الخميس ١٥ نوفمبر ٢٠١٨ ".





وتناقل رواد موقع تويتر، مقاطع فيديو لسقوط الأمطار ولحظات البرق والرعد داعين الله بالخير والبركة، وقالت منال :" اجتمعت الاصوات الحلوه صوتالمطر والرعد والآذان".

من جانب آخر أفادت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها على تويتر:"هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول • نهاية الحالة الخميس الساعة 22:.