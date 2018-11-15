سقوط 6 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسركة التكاتك بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية من القبض على 6 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك بدائرة المركز بمحافظة المنوفية .

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز قويسنا تفيد بقيام كل من "س ج ع 23 سنة"، عامل، مقيم بقرية شرانيس دائرة المركز، و" ج ص ع 28 سنة"، عاطل ومقيم بالمنيب الجيزة، و" م ص م 41 سنة"، عاطل ومقيم بالمنيب الجيزة، و" ي ش ش 23 سنة"، عاطل ومقيم بالجيزة، و"ع ص ب 23 سنة" عاطل ومقيم بقويسنا، و"ا ف م 50 سنة"، صاحب مقهى مقيم بأبو النمرس جيزة، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقات الدراجات البخارية "التوكتوك".

وتم القبض على المتهمين وبحوزة الثانى والثالث والرابع 3 أسلحة بيضاء وبمواجهتهم اعترفوا بإحرازهم للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس واستخدامه فى النشاط الإجرامى، واعترفوا بارتكاب العديد من وقائع سرقات التكاتك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.