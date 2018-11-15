سقوط عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بالحوامدية، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية، تفيد تورط عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتفين محمول.

واعترف المتهمين بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.