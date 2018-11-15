video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع مخصصات متضررى التصحر والجفاف بالوادى الجديد إلى 4.9 مليون جنيه

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:00 ص
رفع مخصصات متضررى التصحر والجفاف بالوادى الجديد إلى 4.9 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

قال إمام فوزى إمام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد إن ما شهدته المحافظة من طفرة فى مجال التنمية الاجتماعية يتواكب مع توجهات الدولة فى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا، وهو ما انتهجته المديرية من خلال خطط الاستهداف لهذه الأسر بحزمة متكاملة من الخدمات لرفع المعانة وتحسين بيئتها المعيشية والتى حصدت المحافظة ثمارها باكتمال منظومة الحماية الاجتماعية بكافة المراكز بتطبيق برنامج تكافل وكرامة وتوافر الاعتمادات على ضوء الاستحقاق.

وأضاف إمام فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنه تم زيادة المخصصات المالية لمتضررى ظاهرة التصحر والجفاف من مبلغ 951418 جنيه إلى 4 ملايين و896 ألف جنيه بعد تنقية كشوف الاستحقاق واستبعاد غير المستحقين وبلغ عدد الأسر المستفيدة 5370 أسرة.

وفى سياق متصل أوضح إمام أن الوزارة عززت بند الإغاثة بالمديرية للحد من آثار النكبات العامة بصرف التعويضات فى خسائر الممتلكات وكذلك المساعدات الإنسانية فى الأنفس والأرواح لمساعدة الأسر المنكوبة لتجاوز محنتها حيث بلغ تعزيز الوزارة للمديرية بمبلغ 2 مليون جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة البيئة: الدمج بين التنوع البيولوجى والتصحر وتغير المناخ ضرورة

مكافحة التصحر بالأمم المتحدة: تدهور الأراضى يعرض 11 مليون شاب بإفريقيا للخطر

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

مرزوق الغانم: العلاقات المصرية الكويتية مضرب المثل ولن نسمح لأحد بخدشها

مرزوق الغانم: العلاقات المصرية الكويتية مضرب المثل ولن نسمح لأحد بخدشها

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة