رفع مخصصات متضررى التصحر والجفاف بالوادى الجديد إلى 4.9 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال إمام فوزى إمام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد إن ما شهدته المحافظة من طفرة فى مجال التنمية الاجتماعية يتواكب مع توجهات الدولة فى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا، وهو ما انتهجته المديرية من خلال خطط الاستهداف لهذه الأسر بحزمة متكاملة من الخدمات لرفع المعانة وتحسين بيئتها المعيشية والتى حصدت المحافظة ثمارها باكتمال منظومة الحماية الاجتماعية بكافة المراكز بتطبيق برنامج تكافل وكرامة وتوافر الاعتمادات على ضوء الاستحقاق.

وأضاف إمام فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنه تم زيادة المخصصات المالية لمتضررى ظاهرة التصحر والجفاف من مبلغ 951418 جنيه إلى 4 ملايين و896 ألف جنيه بعد تنقية كشوف الاستحقاق واستبعاد غير المستحقين وبلغ عدد الأسر المستفيدة 5370 أسرة.

وفى سياق متصل أوضح إمام أن الوزارة عززت بند الإغاثة بالمديرية للحد من آثار النكبات العامة بصرف التعويضات فى خسائر الممتلكات وكذلك المساعدات الإنسانية فى الأنفس والأرواح لمساعدة الأسر المنكوبة لتجاوز محنتها حيث بلغ تعزيز الوزارة للمديرية بمبلغ 2 مليون جنيه.