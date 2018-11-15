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ربة منزل تتهم عاطل بحرق ونش إنقاذ سيارات لإجبارها التنازل عن قضايا بينهما بمدينة نصر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:53 م
ربة منزل تتهم عاطل بحرق ونش إنقاذ سيارات لإجبارها التنازل عن قضايا بينهما بمدينة نصر حملة أمنية-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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اتهمت ربة منزل، عاطل، بانه وراء احتراق سيارة ملكها، عبارة عن ونش إنقاذ سيارات، وذلك بقصد إجبارها التنازل عن قضايا بينهما، فتم ضبطه، وأنكر ارتكابه الواقعة، وتم احالته للنيابة التى تولت التحقيق.
 
 
تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بوقوع حريق بسيارة أمام عقار، وبالانتقال تم التقابل مع "حنان س م" 41 سنة، ربة منزل، والسابق إتهامها في 2 قضية أخرهما " خطف شخص " والتي أفادت ( باحتراق كابينة ومقدمة سيارة ملكها رقم ي ن ب 421 نقل ماركة مرسيدس "ونش إنقاذ سيارات معطلة" واتهمت "مجدي ا م" 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم قضية "مخدرات" ، بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهما وسابقة قيامها بتحرير محاضر ضده بسرقة سيارة والتعدي عليها بالسب والقذف، وانه قام بارتكاب الواقعة لإجبارها علي التنازل عن تلك القضايا، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية.
 
ومن خلال الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته أنكر إرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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