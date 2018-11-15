رئيس قطاع حماية النيل يؤكد إزالة 41 ألفًا و662 مخالفة تعدٍ على النهر

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها على نهر النيل بلغت 41 ألفًا و662 مخالفة فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 69 إزالة أمس فى 11 محافظة.

وكشف تقرير، أنه تم تحرير 45 ألفًا و464 مخالفة جديدة، منذ بدء حملة إنقاذ النيل عام 2015، فى الوقت الذى يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذى تم عرضه بالتقرير، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.