رئيس حكومة تونس: نسعى لخفض العجز المالى العام لـ 3.1% خلال 2019

رسالة تونس- أسماء أمين

افتتح صباح اليوم رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد بالعاصمة التونسية فعاليات المؤتمر الدولى FUTURALLIA بمشاركة وفد مصرى فى دورته الثانية والعشرون والذى يعقد لأول مرة فى فريقيا فى الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر بتونس.

وقال الشاهد، إن الحكومة التونسية تستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير العديد من الامتيازات، مشيرا إلة أن الحكومة قطعت شوطا طويلا فى الإصلاح بالعديد من المجالات التى تخدم رفع مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية لافتا آلو ان قانون الاستثمار الجديد أعطى حوافز وامتيازات لتشجيع الاستثمار الخارجى وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادى

وأضاف رئيس حكومة تونس أن دولته ستوفر اعتمادات استثنائية جديدة من خلال صندوق التشغيل والامتلاك بتوفير الأموال للمشروعات الصغيرة لدعم الشباب، لافتا إلى سعى بلاده لخفض العجز المالى العمومى من 6.1% إلى 3.1% خلال 2019 ، من خلال التركيز على القطاعات المنتجة كالزراعة والسياحة بدعمها بإجراءات تحفيزية مع مواصلة الاستثمار فى البنية التحتية.

ويشارك بالمنتدى حوالى 200 مؤسسة تونيسة و200 مؤسسة أفريقية ومغربية وأكثر من 200 مؤسسة من باقى دول أوروبا وشرق آسيا وأمريكا، ويهدف المنتدى لدفع التصدير والاستثمار وربط علاقات شراكة جديدة مع الفاعليين الاقتصاديين فى العالم بالإضافة الى عقد لقاءات أعمال ثنائية.