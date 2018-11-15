video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس حكومة تونس: نسعى لخفض العجز المالى العام لـ 3.1% خلال 2019

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:26 م
رئيس حكومة تونس: نسعى لخفض العجز المالى العام لـ 3.1% خلال 2019 فعاليات المؤتمر الدولى FUTURALLIA
رسالة تونس- أسماء أمين
إضافة تعليق

افتتح صباح اليوم رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد بالعاصمة التونسية فعاليات المؤتمر الدولى FUTURALLIA بمشاركة وفد مصرى فى دورته الثانية والعشرون والذى يعقد لأول مرة فى فريقيا فى الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر بتونس.

وقال الشاهد، إن الحكومة التونسية تستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير العديد من الامتيازات، مشيرا إلة أن الحكومة قطعت شوطا طويلا فى الإصلاح بالعديد من المجالات التى تخدم رفع مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية لافتا آلو ان قانون الاستثمار الجديد أعطى حوافز وامتيازات لتشجيع الاستثمار الخارجى وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادى

وأضاف رئيس حكومة تونس أن دولته ستوفر اعتمادات استثنائية جديدة من خلال صندوق التشغيل والامتلاك بتوفير الأموال للمشروعات الصغيرة لدعم الشباب، لافتا إلى سعى بلاده لخفض العجز المالى العمومى من 6.1% إلى 3.1% خلال 2019 ، من خلال التركيز على القطاعات المنتجة كالزراعة والسياحة بدعمها بإجراءات تحفيزية مع مواصلة الاستثمار فى البنية التحتية.

ويشارك بالمنتدى حوالى 200 مؤسسة تونيسة و200 مؤسسة أفريقية ومغربية وأكثر من 200 مؤسسة من باقى دول أوروبا وشرق آسيا وأمريكا، ويهدف المنتدى لدفع التصدير والاستثمار وربط علاقات شراكة جديدة مع الفاعليين الاقتصاديين فى العالم بالإضافة الى عقد لقاءات أعمال ثنائية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير المصرى بتونس: نعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين من البلدين

اخبار الاقتصاد

منتدى الاعمال المصرى التونسى

الاستثمارات المصرية فى تونس




لا تفوتك
أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى غدا تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة

أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى غدا تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة