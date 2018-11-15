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رئيس جامعة حلوان: بابى مفتوح لسماع شكاوى الطلاب.. والانتخابات عرس ديمقراطى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:58 م
رئيس جامعة حلوان: بابى مفتوح لسماع شكاوى الطلاب.. والانتخابات عرس ديمقراطى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى
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أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الانتخابات الطلابية بالجامعة للعام الجامعى 2018 – 2019، شهدت عرسا ديمقراطيا كبيرا دون أى أزمات، لافتا إلى أن الانتخابات الطلابية تعد مصنعا لتقديم  القيادات للمستقبل.

وأضاف نجم، خلال كلمته اليوم الخميس، لإعلان منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ونائبه، أن الطلاب عليهم دور كبير الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الطلاب مطالبون بتأديه دورهم على أكمل وجه وتقديم المساعدة لطلتابهم بكافة كليات الجامعة، كما أكد رئيس جامعة حلوان، قائلا: "بابى مفتوحى للطلاب لسماع الشكاوى والمقترحات للتقدم بشأن الجامعة".

كانت الانتخابات الطلابية بدأت بالجامعات للعام الجامعي الحالي 1 نوفمبر وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

 

 


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انتخابات الطلاب

جامعة حلوان

ماجد نجم




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