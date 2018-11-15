رئيس بيلاروسيا يشيد بجهود الإصلاح الاقتصادى واستعادة الأمن والاستقرار بمصر

فى اطار زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا، التقى اليوم، الخميس، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا.

واستهل الدكتور على عبدالعال اللقاء بالإعراب عن تقديره واعتزازه بلقاء رئيس جمهورية بيلاروسيا، مُشيداً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الجانب البيلاروسى، كما نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى لوكاشينكو.

وأكد رئيس البرلمان على أن زيارته إلى بيلاروسيا إنما تأتى فى سياق ما تتمتع به مصر وبيلاروسيا من علاقات متميزة، مشيراً إلى زيارة الرئيس لوكاشينكو إلى مصر فى يناير 2017 ورافقه فيها 10 وزراء ونحو 40 رجل أعمال، والتقى خلالها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثلت محطة مهمة في تاريخ تطور العلاقات بين البلدين، وستشهد تلك العلاقات تطوراً أكبر مع الزيارة المرتقبة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بيلاروسيا خلال العام المقبل، مؤكداً على ان العلاقات القوية بين القيادات السياسية تعطي دفعة لتطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور على عبدالعال إلى حرص مصر وقيادتها على مواصلة الزخم الذى اكتسبته العلاقات بين البلدين، وأن لقاءه برئيسى غرفتى البرلمان البيلاروسى جاء كخطوة على طريق تفعيل التعاون على المستوى البرلمانى، وتبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، خاصة بعد أن تم تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين الجانبين. كما دعا الدكتور عبدالعال إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات البيلاروسية فى مصر، واستعادة السياحة البيلاروسية إلى مصر لريادتها. وأضاف أن الصناعات البيلاروسية يمكنها أن تستفيد كثيراً من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، وكذلك الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات.

وقدم "عبدالعال" الشكر لرئيس بيلاروسيا على وقوفها إلى جانب مصر في المحافل الدولية المختلفة.

من جانبه، رحب الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو برئيس البرلمان، مؤكداً على أن العلاقات المصرية البيلاروسية تتسم بالصداقة والود والاحترام المتبادل، ونقل تحياته وتقديره إلى شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعرب عن تطلعه إلى زيارته المرتقبة إلى بيلاروسيا قريبا.

وأكد أن هناك تنسيق بين البلدين على أساس من المصالح المشتركة، معرباً عن تطلعه لترسيخ هذه العلاقات وبشكل يتوافق مع مكانة البلدين الكبيرين ودورهما الداعم للاستقرار والسلام في محيطهما وتوافر الإرادة السياسية، وهو ما عبر عنه في لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقاهرة.