رئيس بنك مصر يكشف خطة التوسع الخارجى فى 2019

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش مشاركته فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى لبنان، استمرار خطة البنك التى بدأها منذ سنوات نحو التوسع خارج مصر، حيث يتواجد البنك فى الإمارات، ولبنان، وفرنسا، وألمانيا، وتم افتتاح فرع فى الصين، وموسكو، وسيتم فى المرحلة المقبلة افتتاح فرع فى ميلانو بإيطاليا، وكوريا الجنوبية.

وأعلن رئيس بنك مصر عن التوجه بقوة نحو السوق الأفريقى لأن مصر دولة رائدة فى القارة، حيث سيجرى افتتاح ثلاثة فروع فى أفريقيا، ويجرى حاليا الحصول على الموافقات من البنوك المركزية هناك.

وانطلقت اليوم الخميس، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.

وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.