رئيس الوزراء يتفقد المرحلة الثانية بمشروع محطة معالجة صرف بالجبل الأصفر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجزء الثانى من المرحلة الثانية، بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، تمهيدا للافتتاح الرسمى قريبا، وكان برفقته محافظ القليوبية، ونائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع يخدم أكثر من نصف سكان القاهرة، وقد تم الانتهاء من تجارب التشغيل، ومن المقرر إنتاج طاقة كهربائية من المشروع، تصل إلى 60% من إجمالى الطاقة المطلوبة لتشغيل المعدات بالمحطة، باستخدام البيوجاز الناتج من أعمال معالجة مياه الصرف الصحى.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى كامل أنحاء المشروع، بمراحله المختلفة، وزار غرفة التحكم المركزية، واستمع إلى شرح واف عن جميع الأعمال.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إنه تم توريد وتركيب أحدث المعدات الكهروميكانيكية فى مجال تنقية مياه الصرف الصحى بالمشروع، مشيرة إلى أنه يتم التحكم فى أجهزة المشروع وتشغيلها من خلال غرفة تحكم مركزية (اسكادا) يتم من خلالها إدارة المشروع اتوماتيكيا بنسبة 100%.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، أن طاقة معالجة الجزء الثانى من المرحلة الثانية من المحطة تبلغ 500 ألف م3/يوم، من مياه الصرف الصحى، باستخدام أسلوب الحمأة النشطة المعادة، لخدمة حوالى 2.5 مليون نسمة، موضحا أن مساحة المشروع حوالى 330 ألف م2 (78 فداناً)، وتم تنفيذه بتمويل من البنك الإفريقى والحكومة المصرية – وزارة الإسكان.

وأكد أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات العملاقة فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى، حيث استمر العمل بمرحلة الإنشاءات المدنية والتركيبات الإلكتروميكانيكية، 42 شهرا، وبلغت كميات التراب الناتجة من أعمال الحفر والإحلال والردم للمبانى بالمشروع مليون و200 ألف م3، وإجمالى كمية الخرسانات بالمشروع 182 ألف م3، بينما بلغت أطوال المواسير بالمشروع 15 كم طولى بخلاف المواسير الخاصة بالمرافق، وبلغت أطوال كابلات الكهرباء (كابلات الجهد المتوسط 70 كم طولى - كابلات الجهد المنخفض 130 كم طولى).