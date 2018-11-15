رئيس الطرق والكبارى: 63 مليار جنيه لتطوير الطرق بالمحافظات

القليوبية إبراهيم سالم

قال اللواء عادل ترك رئيس هيئة والطرق والكبارى إنه تمت إزالة 15 ألف متر مطبات صناعية قام المواطنين بعملها على الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية، وتم توقيع الغرامات عليهم حسب حجم الإتلاف بالطريق.

وأضاف "ترك" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن كوبرى منطقة الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة دخل ضمن خطة الهيئة حيث تسعى الهيئة إلى الانتهاء من تطوير كافة المزلقانات من خلال إنشاء كوبرى علوي لحماية المواطنين، وسيتم الانتهاء منه فورا على أن يتم الانتهاء منه خلال عام ونصف، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.

وأوضح "ترك" أنه تم وضع دراسة لتطوير الطرق والكبارى بكل محافظات مصر بلغت فيها إجمالى التكلفة 63 مليار جنيه، بأسبقية، وشملت الدراسة لكل محافظة بأسبقية عاجلة بلغت 17 مليار جنيه، وتم رفعها لوزير النقل لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وسرعة البدء في تنفيذها.