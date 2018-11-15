video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العربى يرحب ببيان النائب العام السعودى بشأن قضية خاشقجى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:24 م
رئيس البرلمان العربى يرحب ببيان النائب العام السعودى بشأن قضية خاشقجى جمال خاشقجى
أ ش أ
إضافة تعليق

رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى بالبيان الصادر اليوم الخميس عن النائب العام بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن السعودى جمال خاشقجي.

وقال السلمى - فى بيان صحفى اليوم - إن بيان النائب العام السعودى تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة السعودية مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق فى القضية، والتى أسفرت عن توجيه التهم إلى 11 شخصاً لدورهم فى مقتل جمال خاشقجى وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة دورهم.

وأضاف السلمى أن هذا البيان جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.. مطالبا النيابة العامة التركية الاستجابة لطلب النائب العام بالمملكة العربية السعودية بشأن تزويده بالأدلة والقرائن التى بحوزتهم المتعلقة بهذه القضية للإفادة منها فى إجراءات التحقيق.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن مقتل المواطن السعودى قضية جنائية وليست سياسية، يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة السعودية وإحالة المتهمين فيها للمحاكمة وإنزال العقوبات، مجدداً تضامن البرلمان العربى التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية فى العالم العربى والإسلامي.

وأعلن السلمى رفض البرلمان العربى الحملة المغرضة ضد المملكة العربية السعودية وأى محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو الابتزاز واستخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة للضغط على المجتمع الدولى وتوجيهه لتسييس القضية وتحويلها من قضية جنائية مدانة إلى قضية سياسية تمس سمعة ومكانة دولة عريقة لها مكانة وتاريخ مشرف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تنوه بجدية الإجراءات السعودية فى التعامل مع قضية خاشقجى

البحرين تجدد دعمها للسعودية وترفض تدويل قضية "خاشقجى"

صور.. وزير الخارجية السعودى: أرفض تسييس مقتل خاشقجي ولدينا جهاز قضائى فعال.. عادل الجبير: الإعلام القطرى يشن حملة منظمة ضد المملكة.. ويؤكد: تركيا لم تستجيب لمطالبنا.. وولى العهد ليس له أى علاقة بالقضية

مصر تثمن إجراءات السعودية فى قضية خاشقجى وتؤكد ثقتها بسلطات التحقيق

الإمارات ترحب بنتائج تحقيقات النيابة السعودية فى قضية خاشقجى

جمال خاشقجى

السعودية

تركيا

أخبار السعودية




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة