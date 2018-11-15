رئيس البرلمان العربى يرحب ببيان النائب العام السعودى بشأن قضية خاشقجى

أ ش أ

رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى بالبيان الصادر اليوم الخميس عن النائب العام بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن السعودى جمال خاشقجي.

وقال السلمى - فى بيان صحفى اليوم - إن بيان النائب العام السعودى تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة السعودية مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق فى القضية، والتى أسفرت عن توجيه التهم إلى 11 شخصاً لدورهم فى مقتل جمال خاشقجى وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة دورهم.

وأضاف السلمى أن هذا البيان جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.. مطالبا النيابة العامة التركية الاستجابة لطلب النائب العام بالمملكة العربية السعودية بشأن تزويده بالأدلة والقرائن التى بحوزتهم المتعلقة بهذه القضية للإفادة منها فى إجراءات التحقيق.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن مقتل المواطن السعودى قضية جنائية وليست سياسية، يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة السعودية وإحالة المتهمين فيها للمحاكمة وإنزال العقوبات، مجدداً تضامن البرلمان العربى التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية فى العالم العربى والإسلامي.

وأعلن السلمى رفض البرلمان العربى الحملة المغرضة ضد المملكة العربية السعودية وأى محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو الابتزاز واستخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة للضغط على المجتمع الدولى وتوجيهه لتسييس القضية وتحويلها من قضية جنائية مدانة إلى قضية سياسية تمس سمعة ومكانة دولة عريقة لها مكانة وتاريخ مشرف.