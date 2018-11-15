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رئيس اتحاد جامعة القاهرة: "أهم حاجة عندى الاهتمام بالخدمات الطلابية"

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:45 م
رئيس اتحاد جامعة القاهرة: "أهم حاجة عندى الاهتمام بالخدمات الطلابية" الطالب أحمد إيهاب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قال الطالب أحمد إيهاب، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إنه فخور بهذا المنصب الجديد، مؤكدا أن هناك العديد من الموضوعات سيتم مناقشتها مع مجلس الاتحاد، مضيفا: "أهم حاجة عندى الخدمات الطلابية والأنشطة الطلابية لأن جامعة القاهرة الأولى على مستوى الأنشطة الطلابية".

وأضاف إيهاب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "لن نركن الأنشطة الطلابية وسنطورها بالشكل الذى يتناسب مع جامعة القاهرة وطلابها"، موضحا أن الاتحاد سيولى اهتماما كبيرا  بطلاب المدن الجامعية، وأن الاتحاد سيعمل على التعرف على مشكلات طلاب المدن الجامعية وسيعمل على حلها.

 

 


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انتخابات الطلاب

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