خفير نظامي يستدرج فني ويصيبه بعاهة مستديمة بالوجه فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

اعتدى خفير نظامي بنقطة شرطة سماد طلخا بمحافظة الدقهلية على فني براد بالضرب بسلاح أبيض مطواه وتسبب له فى قطع جرحى فى الوجه والرقبة ، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 15413لسنة 2018 وتولت النيابة التحقيق .

وأشار المجنى عليه إيهاب حسن محمد علي حسن فنى تبريد 45 سنة إلى أن المتهم وفقي إسماعيل طاهر إسماعيل خفير نظامي بنقطة السماد استدرجه إلى منطقة خالية واعتدى عليه بسلاح أبيض مطواه بالوجه والرقبة ".

وبالكشف الطبى على المجنى عليه تبين إصابته بجرح قطعى عميق بالوجه استلزم 15 غرزة وجرح قطعي بالرقبة عميق استلزم 35 غرزة.

وطالب محامي المجنى عليه النيابة العامة باستدعاء شهود بنقطة شرطة سماد طلخا للاستماع إلى أقوالهم بشأن تأكيد وجود المتهم بالنقطة على الرغم من إقراره بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة واكد محامي المجنى عليه إن المتهم اعتدى على المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن أعد سلاح أبيض مطواه وقام باستدراجه ومغافلته بأصابته بجرح قطعي بالوجه ممتد للرقبة جرح عميق ، مما جعل تلك الجريمة شروعا في القتل لتوافر جميع أركانه.