خبراء بريطانيون يكتشفون موقع مدينة "أتلانتس" الأسطورية المفقودة

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أعلن خبراء بريطانيون، اليوم الخميس، أنهم اكتشفوا أخيرا موقع مدينة "أتلانتس" المفقودة، قبالة سواحل جنوب أسبانيا.

ويقول الخبراء إن آثارا قديمة تم فحصها باستخدام صور الأقمار الصناعية، تقدم دليلا على وجود جدران ميناء ضخمة بمدينة فى جنوب أسبانيا، لافتين إلى أنه قد تم بناؤها من قبل الرومان واليونانيين القدماء، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

ويزعم الآن الباحثون فى شركة ((ميرلين بوروز)) المتخصصة فى التصوير عبر الأقمار الصناعية، أنهم وجدوا دليلا على أن هذه المواقع قد تم بناؤها فى الواقع من قبل أناس غامضين عرفوا باسم الأتلانتيين.

وتم تسجيل ((أتلانتس)) فى كتابات الفيلسوف اليونانى أفلاطون، الذى وصف فى عام 400 قبل الميلاد حضارة جزيرة متقدمة حكمت إمبراطورية بحرية ضخمة، قبل حوالى 9 آلاف سنة قبل عصره، حيث تم وصف المدينة فى وسط هذه الإمبراطورية بأنها تحتوى على جدار ميناء ضخم وأعمدة ضخمة.

ويُعتقد أن كارثة طبيعية كارثية، مثل تسونامى أو انفجار بركاني، قضت فى نهاية المطاف على الأتلانتيين وحولت حضارتهم إلى أسطورة تُروى.

ويعتقد الخبراء فى ((ميرلين بوروز)) أن الأطلال المدمرة للمدينة الأسطورية تقع قبالة سواحل جنوب أسبانيا، وباستخدام تقنيات فريدة من نوعها للتحقق عبر الأقمار الصناعية، والتصوير الجوى والمراقبة الأرضية للموقع، يعتقد الخبراء البريطانيون أنهم اكتشفوا جميع سمات أتلانتس التى وصفها أفلاطون، واكتشفوا دليلا على كيفية تدميرها.

وعلى الرغم من أن بعض العلماء يعتقدون أن أتلانتس أسطورة، إلا أن خبراء ((ميرلين بوروز)) يزعمون أن اكتشافاتهم ستثبت أن الحضارة المفقودة كانت موجودة بالفعل.

وقال المؤرخ البحرى تيم أكيرز، رئيس قسم الأبحاث فى ميرلين بوروز: إن "التحاليل المختبرية" للمواد المستردة من أسبانيا أظهرت دليلا على نوع من الإسمنت لم يسبق له مثيل، بالإضافة إلى وجود معادن قديمة متقدمة بها.