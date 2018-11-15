حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

كتبت سارة الباز



اليوم السابع بلس

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.





الدكتور محمد مختار جمعة

الطقس

الدكتور على المصيلحى وزير التموين

دار الافتاء

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف



سدود الحماية من السيول فى سيناء



أسماء طلاب الجامعات المنتخبين

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى