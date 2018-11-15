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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:00 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفى لإصلاح التعليم


 

الدكتور محمد مختار جمعة 
 
 

أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى غدا تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة
 

الطقس 

 

وزير التموين: توفير 100 طن سكر و150 طن أرز للأسر الأولى بالرعاية
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين 

 

لأول مرة.. دار الإفتاء تطلق وحدة لأفلام الرسوم المتحركة ردا على المتطرفين
 

دار الافتاء 

 

"الصحة" تغلق 100 عيادة غير مرخصة فى السويس والإسماعيلية خلال 48 ساعة
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

الرى تعلن تركيب 175 قطعة موفرة للمياه بصنابير مسجدى السيدة نفيسة ويوسف الصحابى
 

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى 

 

حملة "وعاشروهن بالمعروف" تختتم رسائلها بـ"العلاقة الخاصة" بين الزوجين
 

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
 

صور.. كيف حمت منشآت الرى البلاد من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول؟
 

سدود الحماية من السيول فى سيناء
سدود الحماية من السيول فى سيناء

 

إعلان أسماء رؤساء اتحادات طلاب الكليات ونوابهم فى جامعة القاهرة
 

أسماء طلاب الجامعات المنتخبين
أسماء طلاب الجامعات المنتخبين

 

التعليم العالى تعلن غلق كيان وهمى بمدينة نصر ضمن حملات الضبطية القضائية‎
 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى 

 

 


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