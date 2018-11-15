حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى البساتين

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة المساكن عن طريق كسر كالون باب الشقة.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من عامل يفيد اكتشافه سرقة شاشة من داخل شقته، واكتشافه وجود كسر فى كالون باب الشقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ك.ا" 28 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر كالون باب الشقة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.