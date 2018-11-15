video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى البساتين

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:46 ص
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى البساتين سرقة - صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة المساكن عن طريق كسر كالون باب الشقة.
 
وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من عامل يفيد اكتشافه سرقة شاشة من داخل شقته، واكتشافه وجود كسر فى كالون باب الشقة.
 
وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ك.ا" 28 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر كالون باب الشقة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس متهمين بقتل فرد أمن لسرقة «سقالات» بالساحل 4 أيام على ذمة التحقيق

تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

سرقه شقق البساتين

لص البساتين

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم

سرقه شقه




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة