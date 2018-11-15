تعرف على رسالة متحدث خارجية بريطانيا للشباب الراغب بالدراسة فى إنجلترا.. فيديو

كتب هيثم سلامة

وجه إدوين صمويل، المتحدث باسم الخارجية البريطانية فى الشرق الأوسط، رسالة إلى الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات بإنجلترا، موضحا أن المجتمع متنوع دينيا وثقافيا وعرقيا ومنفتح على الآخر ويعيش فى بريطانيا 3 مليون مسلم.

ونشر "فيديو" عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلاً "المجتمع البريطانى مجتمع متنوع دينيا وثقافيا وكذلك عرقيا وهو كذلك منفتح على الآخر حيث يعيش فيه أكثر من ثلاثة ملايين مسلم وهم يمارسون ديانتهم بكل حرية".

المجتمع البريطاني مجتمع متنوع دينيا وثقافيا وكذلك عرقيا وهو كذلك منفتح على الآخر حيث يعيش فيه أكثر من ثلاثة ملايين مسلم وهم يمارسون ديانتهم بكل حرية. #اليوم_العالمي_للتسامح #يوم_التسامح_العالمي pic.twitter.com/cGx46ayPAU — Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

وأضاف قائلا "أنا فى زيارة الفنادق فى لندن، يمكن رؤية فى الاستقبال أشخاص من مختلف أنحاء العالم، وإن ذلك يرمز إلى التنوع الدينى والعرقى والثقافى، كما يمكن أن نرى الكثير من زوار من العالم العربى".

'أيها الطالب.. لا تخف فبريطانيا بتنوعها وإنفتاحها على الديانات الأخرى بما في ذلك ⁧#الإسلام⁩ ، ترحّب بك.. ' رسالتي ⁧#بالفيديو⁩ للشباب العربي الراغب في أن يدرس في بريطانيا ولكنه خائف أن لا يتأقلم مع الحياة فيها .. ⁦@uaeBritish⁩ ⁦@BritishCouncil⁩ pic.twitter.com/huZUIEvWHc — Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) ١٤ نوفمبر ٢٠١٨

وتابع "أيها الطالب.. لا تخف فبريطانيا بتنوعها وانفتاحها على الديانات الأخرى بما فى ذلك الإسلام، ترحب بك.. رسالتى بالفيديو للشباب العربى الراغب فى أن يدرس فى بريطانيا ولكنه خائف أن لا يتأقلم مع الحياة فيها".