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تعرف على رسالة متحدث خارجية بريطانيا للشباب الراغب بالدراسة فى إنجلترا.. فيديو

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:53 ص
تعرف على رسالة متحدث خارجية بريطانيا للشباب الراغب بالدراسة فى إنجلترا.. فيديو إدوين صامويل المتحدث باسم الخارجية البريطانية
كتب هيثم سلامة
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وجه إدوين صمويل، المتحدث باسم الخارجية البريطانية فى الشرق الأوسط، رسالة إلى الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات بإنجلترا، موضحا أن المجتمع متنوع دينيا وثقافيا وعرقيا ومنفتح على الآخر ويعيش فى بريطانيا 3 مليون مسلم.

ونشر "فيديو" عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلاً "المجتمع البريطانى مجتمع متنوع دينيا وثقافيا وكذلك عرقيا وهو كذلك منفتح على الآخر حيث يعيش فيه أكثر من ثلاثة ملايين مسلم وهم يمارسون ديانتهم بكل حرية".

 

 

وأضاف قائلا "أنا فى زيارة الفنادق فى لندن، يمكن رؤية فى الاستقبال أشخاص من مختلف أنحاء العالم، وإن ذلك يرمز إلى التنوع الدينى والعرقى والثقافى، كما يمكن أن نرى الكثير من زوار من العالم العربى".

 

 

وتابع "أيها الطالب.. لا تخف فبريطانيا بتنوعها وانفتاحها على الديانات الأخرى بما فى ذلك الإسلام، ترحب بك.. رسالتى بالفيديو للشباب العربى الراغب فى أن يدرس فى بريطانيا ولكنه خائف أن لا يتأقلم مع الحياة فيها".


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متحدث الخارجية البريطانية

اليوم السابع بلس

الخارجية البريطانية

بريطانيا

ادوين صمويل




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