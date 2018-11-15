تعرف على أماكن الكشف الطبى ضمن مبادرة 100 مليون صحة

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

ينشر "اليوم السابع" المراكز والمواقع الطبية المختلفة على نطاق جميع مراكز ومدن محافظة أسوان، والتى تقدم خدمات الكشف الطبى المجانى ضمن مبادرة 100 مليون صحة ، وهى المبادرة التى أطلقتها وزارة الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 وحتى 30 أبريل 2019.

من جانبه، أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن تنظيم مسابقة على مستوى الوحدات المحلية للمدن والقرى والإدارات الصحية والمبانى الحكومية والمدارس والكليات الجامعية، حيث سيتم تكريم الجهات التى ستحقق أعلى نسبة فى الإقبال على الكشف الطبى ضمن فعاليات الحملة القومية، وذلك لتحفيز هذه الجهات على تقديم كافة التسهيلات وبذل الجهود المطلوبة للكشف على المواطنين المستهدفين على مستوى المحافظة والذين يصل عددهم إلى 981 ألف و 258 نسمة فى المرحلة السنية التى تبدأ من 18 سنة.



أماكن الكشف الطبى بمدينة أسوان (1)



أماكن الكشف الطبى بمدينة أسوان (2)



أماكن الكشف الطبى بمدينة أسوان (3)



أماكن الكشف الطبى بمركز إدفو (1)



أماكن الكشف الطبى بمركز إدفو (2)



أماكن الكشف الطبى بمركز إدفو (3)



أماكن الكشف الطبى بمركز إدفو (4)



أماكن الكشف الطبى بمركز إدفو (5)



أماكن الكشف الطبى بمركز كوم أمبو (1)



أماكن الكشف الطبى بمركز كوم أمبو (2)



أماكن الكشف الطبى بمركز كوم أمبو (3)



أماكن الكشف الطبى بمركز نصر النوبة (1)



أماكن الكشف الطبى بمركز نصر النوبة (2)



أماكن الكشف الطبى بمركز نصر النوبة (3)