video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس 15 – 11 – 2018 بسوق الجملة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:51 ص
تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس 15 – 11 – 2018 بسوق الجملة اسماك - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

استقرت أسعار بيع الأسماك للجملة اليوم الخميس، طبقا لبيانات أسعار سوق العبور، وسجل سعر بيع السمك البلطى ما بين 20 – 24.5 جنيها للكيلو بحسب النوع.

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28 – 34 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المكرونة الخليجى ما بين 32 – 40 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسى ما بين 59 – 65 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمركى غير المجمد ما بين 125 ويصل إلى 420 جنيها للكيلو بحسب الحجم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الأسماك اليوم الجمعه 26-10-2018 فى مصر

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24 – 10 – 2018 بسوق العبور

مخاوف من ارتفاع أسعار الأسماك بسبب امتناع الثروة السمكية عن التوريد لمنافذ التموين.. الزراعة تصر على طرح مزاد علنى لمشاركة التجار والموردين دون تخصيص مزارع محددة للتموين.. والبحث عن مصادر بديلة للبروتين

اخبار الاقتصاد

اسعار الاسماك اليوم

اسعار الاسماك

سوق العبور




لا تفوتك
النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة