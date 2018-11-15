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تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم الأهرام لاتهامهما بالتسبب بوفاة محجوز لــ10 ديسمبر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:57 ص
تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم الأهرام لاتهامهما بالتسبب بوفاة محجوز لــ10 ديسمبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أجلت منذ قليل الدائرة الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الأهرام، لاتهامهم بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق، لجلسة 10 ديسمبر المقبل لحضور المتهمين. 
 
والمتهمون فى القضية هم "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة. 
 
وكشفت التحقيقات عن أن ربة منزل "جدة الشاب المتوفى" وجدت مقتولة، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث فى ارتكاب الجريمة.
 
وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.
 
 
 
 
 

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