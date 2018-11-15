بوتين وشينزو آبى يتفقان على تعزيز التعاون الدفاعى بين بلديهما

طوكيو (أ ش أ)

اتفق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى على توسيع نطاق التعاون بين وزارتى دفاع بلديهما، وذلك خلال محادثات ثنائية جمعت بينهما فى سنغافورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية تاكيشى اوسوجا- فى تصريح اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية- "فيما يتعلق بالتعاون بين وزارتى الدفاع، فإن القائدين توصلا لاتفاق لاتخاذ المزيد من التدابير والتسهيلات من أجل زيادة مقدار الثقة بين الوزارتين وتطوير التعاون فى مجال التعامل مع للتهديدات الأمنية غير التقليدية".

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيكسوف قد قال، فى وقت سابق، أن بوتين وآبى اتفقا على تفعيل المحادثات الروسية اليابانية الخاصة بإبرام معاهدة سلام استنادا إلى الإعلان المشترك بين الاتحاد السوفيتى واليابان عام 1956 بشأن الجزر المُتنازع عليها بين الدولتين.