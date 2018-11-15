بوتفليقة يجدد دعم الجزائر الكامل للشعب الفلسطينى فى مسيرته النضالية

الجزائر (أ ش أ)

جدد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة دعم بلاده الكامل والمتواصل للشعب الفلسطينى فى مسيرته النضالية من أجل تقرير مصيره واسترجاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة.

وتمنى بوتفليقة- فى برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 30 لإعلان قيام دولة فلسطين- أن يحقق الشعب الفلسطينى الشقيق ما يصبو إليه من حرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال بوتفليقة: "إننا فى الجزائر الأرض التى تم فيها هذا الإعلان التاريخى، نتابع بانشغال وقلق كبيرين التحديات الراهنة التى تعترض تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع"، مثمنا كافة الجهود الدولية لإحقاقها على حدود العام 1967.

وأضاف: "اغتنم هذه الفرصة الطيبة لأجدد لكم دعمنا الكامل والمتواصل للشعب الفلسطينى الأبى فى مسيرته النضالية من أجل تقرير مصيره واسترجاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة".