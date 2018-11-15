انطلاق قمة مصر الرابعة لريادة الأعمال بمشاركة وزيرة الاستثمار

كتب هانى الحوتى

انطلقت اليوم الخميس، قمة مصر الرابعة لريادة الأعمال، والتى تعقد لمدة 3 أيام بالأقصر، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبتنظيم من المجلس الشرق أوسطى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبى) بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبى الخاص بإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ومشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط.

وافتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فعاليات الملتقى، بمشاركة أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، أحمد شلبى العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، اريك أوشلين القائم بأعمال المدير الفنى للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، سولفى شوستر رئيس قسم التعاون بالسفارة الكندية، جون مارى مورو رئيس قسم التنمية الاجتماعية بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، عمرو أبو العز رئيس مجلس مكسبى مصر.

وقالت إيريك أوشلين القائم بأعمال المدير للفريق الفنى للعمل اللائق بمنظمة العمل الدولية والمكتب القُطرى لمصر قوله: "تعد قمة مصر لريادة الأعمال فرصة لمناقشة كيف يمكن لرواد الأعمال توفير وظائف لائقة للنساء والرجال والشباب، نحن نشعر بسعادة للترحيب بعدد 250 من واضعى السياسات، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ورواد الأعمال، والشباب، والباحثين وممثلى المجتمع المدنى وذلك لتعزيز جهود ريادة الأعمال فى مصر".

وأضاف إيريك أوشلين: "تتيح القمة فى جانب منها للمشاركين بمناقشة موضوعات مختارة من خلال حلقات عمل تفاعلية وجلسات فرعية حول: الابتكار فى مجال التعليم من تعليم فنى إلى تعليم عال، والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمى، وأكاديمية ريادة الأعمال للشباب، حيث يمكن لرواد الأعمال والباحثين من الشباب أن يقدموا أوراقهم البحثية ويحصلوا على تغذية راجعة ومشورة من الباحثين المرموقين فى مجالهم".

وقال المهندس أحمد عثمان الرئيس المنتخب للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة إن المؤتمر يأتى كمْعّلم بارز فى احتفالات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال فى 2018.

وأشار إلى أن شعار المؤتمر "سد الفجوة: أفضل الممارسات الدولية والوطنية" وهو دعوة للحكومات وواضعى السياسات لتعزيز رؤية عالمية حول تطوير رواد الأعمال من الشباب".

بدورها أكدت صولفيج تشستر رئيس قسم التعاون بسفارة كندا فى مصر أن ريادة الأعمال تقع فى قلب عمل المساعدة الإنمائية لكندا فى مصر.

وقالت :"إننى على يقين أن قمة مصر لريادة الأعمال ستلعب دورًا حيويًا فى إشعال أفكار المشروعات التى ستؤدى إلى خلق وظائف لائقة لشباب مصر من الجنسين من الشباب الذكى والمبدع والمبتكر".

ومن جهتها أوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن التفكير الريادى يساعد على اختبار أفكار جديدة والدفع بالابتكارات سواء من خلال مشروعات خاصة أو القطاع العام.

وأضافت :" إن دعمنا للمؤتمر يؤكد على التزام رواد 2030 بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع فى مصر".

وقالت شروق زيدان المديرة التنفيذية لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم الفنى والتدريب المهنى: "تتمتع ريادة الأعمال بإمكانات كبيرة لتيسير انتقال الشباب من المدرسة إلى سوق العمل، ويمثل تعزيز تعليم ريادة الأعمال داخل التعليم الفنى والتدريب المهنى أولوية أساسية لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، ونحن نتطلع لاكتشاف منصات جديدة تدعم الدمج والتنوع فى مجالى الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضحت آمال موافى كبير المستشارين الفنيين بالفريق الفنى للعمل اللائق بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه من المقرر أن تضم القمة وفدًا كبيرًا من ممثلى الشباب ورواد الأعمال، حيث سيعرض الكثيرون منهم أفكارهم الخاصة بمشروعات ريادية خلال فعاليات نهائيات مسابقة نواة لريادة الأعمال المجتمعية.

وأضافت: "الروح والأفكار والابتكارات التى يجلبها الشباب من سائر أنحاء مصر إلى قمة مصر لريادة الأعمال ستمثل مصدر إلهام لنا جميعا، نشعر بالسعادة للتعاون مع الرابطة الدولية للطلاب فى الاقتصاد والأعمال (AIESEC) التى ستدعم قمة مصر لريادة الأعمال فى ظل شراكتهم مع مبادرة "وظائف لائقة للشباب"، المبادرة العالمية للعمل على توظيف الشباب".