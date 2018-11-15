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انطلاق فاعليات المنتدى العالمى الأول للصحافة بتونس

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:53 م
انطلاق فاعليات المنتدى العالمى الأول للصحافة بتونس رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد
تونس (أ ش أ)
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انطلقت فعاليات المنتدى العالمى الأول للصحافة، اليوم الخميس، فى مدينة الثقافة بتونس تحت شعار "صحافة مفيدة للمواطنين " بحضور رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد وسعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وأكد الشاهد- فى تصريح خلال الافتتاح، اليوم الخميس- دعم حرية الصحافة الإعلام.. مشيرا إلى أهمية المنتدى.

وينظم المنتدى عدة منظمات وطنية ودولية، منها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية الصحافة والمواطنة بفرنسا، منظمة مراسلون بلا حدود، اليونيسكو، الوكالة الفرنسية لدعم الإعلام، المركز الإعلامى المفتوح والتلفزة التونسية، الإذاعة التونسية ووكالة الصحافة الفرنسية، بمشاركة 500 صحفى وصحفية من 30 دولة، ويستمر لمدة 3 أيام.

ويبدأ المنتدى جلسته الافتتاحية تحت عنوان "أسس مفيدة للصحفيين وللمواطنين" يليها ورشة عمل بعنوان " التنظيم والتنظيم الذاتى للوسائل الإعلامية التونسية: ماهى الأولويات" يشارك فيها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى ومنظمة المادة 19، يعقبها ورشة آخرى حول "تأمين وضع حقيقى للصحفين".

 


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