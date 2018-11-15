جنوب فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر انتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء وعدم تأثر الميناء بسوء الأحوال الجوية والسيول مع استمرارية حركة الركاب و الشاحنات من و إلى الميناء عبر الطرق الرئيسية التى تربط الميناء بالمحافظات الأخرى.

وشدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الأحمر على مديرى الموانىء بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام و سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .