الموانئ الكويتية: استئناف حركة الملاحة البحرية بعد تحسن حالة الطقس

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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، مساء اليوم الخميس، استئناف حركة الملاحة البحرية فى ميناءى الشويخ والدوحة؛ وذلك بعد تحسن حالة الطقس نسبيا فى الكويت.

وأوضحت المؤسسة الكويتية - فى بيان صحفى – أنه تم استئناف الحركة فى ميناءى الشويخ، والدوحة، بناءً على الإفادات الميدانية من مديرى العمليات البحرية، بتحسن مستوى الرؤية، مضيفة أن حركة الملاحة البحرية فى ميناء الشعيبة لا تزال متوقفة مؤقتا، حتى تتحسن العوامل الجوية، وتكون فى الحدود الامنة لسلامة الملاحة.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، توقف حركة الملاحة البحرية فى موانىء الشويخ، والدوحة، والشعيبة، مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية، وتدنى مستوى الرؤية الافقية إلى أقل من ميل بحري، نتيجه كثافة هطول الأمطار.

يشار إلى أن الكويت تشهد حاليا عدم استقرار فى الطقس، وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، كما تشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس، حتى صباح يوم غد الجمعة، على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة.