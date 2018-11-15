video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الموانئ الكويتية: استئناف حركة الملاحة البحرية بعد تحسن حالة الطقس

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:02 م
الموانئ الكويتية: استئناف حركة الملاحة البحرية بعد تحسن حالة الطقس الطقس فى الكويت
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، مساء اليوم الخميس، استئناف حركة الملاحة البحرية فى ميناءى الشويخ والدوحة؛ وذلك بعد تحسن حالة الطقس نسبيا فى الكويت.

وأوضحت المؤسسة الكويتية - فى بيان صحفى – أنه تم استئناف الحركة فى ميناءى الشويخ، والدوحة، بناءً على الإفادات الميدانية من مديرى العمليات البحرية، بتحسن مستوى الرؤية، مضيفة أن حركة الملاحة البحرية فى ميناء الشعيبة لا تزال متوقفة مؤقتا، حتى تتحسن العوامل الجوية، وتكون فى الحدود الامنة لسلامة الملاحة.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، توقف حركة الملاحة البحرية فى موانىء الشويخ، والدوحة، والشعيبة، مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية، وتدنى مستوى الرؤية الافقية إلى أقل من ميل بحري، نتيجه كثافة هطول الأمطار.

يشار إلى أن الكويت تشهد حاليا عدم استقرار فى الطقس، وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، كما تشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس، حتى صباح يوم غد الجمعة، على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخطوط الكويتية: استئناف الرحلات الجوية بمطار الكويت الدولى

"الموانئ الكويتية": استمرار توقف الملاحة البحرية بالموانئ الـ3 بسبب الطقس

الدفاع المدنى الكويتى: تعاملنا مع 2987 بلاغا بسبب سوء الطقس خلال 24 ساعة

الكويت

أخبار عربية

أخبار الكويت




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة