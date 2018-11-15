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"المعلمين": الانتهاء من التصور النهائى لقانون النقابة تمهيداً لإرساله للبرلمان

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:55 م
"المعلمين": الانتهاء من التصور النهائى لقانون النقابة تمهيداً لإرساله للبرلمان اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين
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ناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تعديلات بعض مواد قانون النقابة رقم 69 لسنة 79 في صورته النهائية والملاحظات الواردة عليه من قبل ممثل وزارة العدل وتم تعديل بعض النقاط المطلوبة طبقاً لما فيه صالح المعلمين تمهيداً لإرساله الى مجلس النواب للتصديق عليه، بواسطة "ياسين" عبد الصبور" نقيب معلمي أسوان وعضو المجلس.
 
ووافقت هيئة المكتب على المقترح المقدم من "إبراهيم شاهين" وكيل أول المعلمين والخاص بتوزيع الأدوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه والتي يتم تركيبها بصنابير المياه بالمنازل وتوفر 79% من الاستخدام المنزلي، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح لحث العاملين على الترشيد.
 
واستعرضت هيئة المكتب حكم المحكمة رقم 1723 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 30اكتوبر 2018 بتأكيد انهاء الحراسة القضائية على نقابة المعلمين طبقاً لقرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2017 بأغلبية الأعضاء ورفض الدعاوي المقامة لبطلان الجمعية العمومية، ليصبح انهاء الحراسة القضائية بذلك قد تم رضاءً واتفاقاً وقضاءً.
 
كما تم مراجعة جدول أعمال المؤتمر الذي سينعقد غداَ الجمعة بحضور رؤساء النقابات المهنية العامة ورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين وبعض الشخصيات العامة ولفيف من السادة الإعلاميين والصحفيين بمقر النقابة العامة بالجزيرة ضمن الحملة القومية لترشيد المياه في ضوء خطورة قضية المياه وندرتها في مصر طبقاً لتوصيات السيد الرئيس بمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ.
 
وناقشت هيئة المكتب التقرير المقدم من إدارة المعاشات بحصر اعداد المعملين المحالين للمعاش خلال شهر والذي بلغ 3000 آلاف معلم أصبحوا مستحقين للمعاش النقابي في ظل عدم الدفع بتعيينات جديدة مما يعني زيادة المخرجات مقابل الموارد والتي يجب زيادتها لاستمرار الخدمات النقابية.
 
كما تمت الموافقة على المذكرة المقدمة من النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة برئاسة "سيد آدم" بشأن تشطيب العمارة المصيفيه الخاصة بها بمرسى مطروح والموافقة ايضاً على المذكرة المقدمة من اللجنة النقابية للمعلمين بطهطا بشأن تجهيز المحلات بالدور الأرضي.
 
وفي نهاية الاجتماع هنأت "هيئة المكتب" المعلمين أوائل البرامج التدريبية التي نظمتها النقابة مع بورد المملكة المتحدة واتحاد لمعلمين العرب، خلال المرحلة الأولى من التدريب والذين تم اختيارهم للحصول على منح تدريبية مجانية شاملة الانتقالات والإقامة والشهادات بالعاصمة البريطانية لندن بالإضافة الى منح أخرى بمحافظة أسوان ومدينة شرم الشيخ.    
 
 

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