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الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:03 م
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المبعوث الأمريكى بشأن إيران يحذر الدول الأوروبية من خطر التعرض للعقوبات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:03 م
المبعوث الأمريكى بشأن إيران يحذر الدول الأوروبية من خطر التعرض للعقوبات المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران برايان هوك
أ ش أ
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حذر المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران برايان هوك اليوم الخميس، الدول الأوروبية التى تسعى إلى حماية التجارة مع إيران من إمكانية التعرض لعقوبات أمريكية.

وأضاف هوك - حسبما ذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الإنجليزية - أن الشركات والبنوك الأوروبية المشاركة فيما يسمى بـ / المبادرة الخاصة لحماية التجارة مع إيران عرضة لخطر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران.

وتابع هوك - فى تصريحات صحفية - أن الشركات والبنوك الأوروبية تدرك تماما أن "الولايات المتحدة سوف تفرض العقوبات بكل حزم وقوة ضد النظام الإيرانى الذى يتسم بالعنف والوحشية".

وأعرب هوك عن اعتقاده بأن الشركات الأوروبية الكبرى سوف تفضل دائما الأسواق الأمريكية على الأسواق الإيرانية.

ووصف هوك المحاولات الأوروبية للالتفاف على العقوبات الأمريكية بأنها تمثل "رسالة خاطئة تصدر فى الوقت الخطأ".

وأشار هوك إلى أن إعفاء 8 من كبار مستوردى البترول الإيرانى يهدف فى الأساس إلى ضمان عدم إضرار الإجراءات الأمريكية بحلفاء واشنطن أو عدم زيادة أسعار البترول فى العالم".


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مبعوث أمريكى يحذر بنوك وشركات أوروبا من التجارة مع إيران

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برايان هوك




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