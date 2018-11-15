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الكنيسة: أضرار بالغة بدير الأمير تادرس بمنفلوط بسبب السيول

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:25 م
الكنيسة: أضرار بالغة بدير الأمير تادرس بمنفلوط بسبب السيول دير الأمير تادرس
كتب- وائل ربيعى
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أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن مياه السيول تسببت فى حدوث أضرار بالعة بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقى بقرية بنى شقير التابع لإيبارشية منفلوط بمحافظة أسيوط.
 
وقال القس بولس حليم - في تصريح له اليوم - إن مياه السيول تسببت فى انهيار جزء من سور الدير وارتفاع منسوب المياه إلى مستوى كبير بكنيسة تحت الإنشاء داخل الدير.
 
كانت مياه السيول قد اندفعت بقوة داخل الدير المقام على حافة نهر النيل متجهة نحو النيل وحاول المسؤول عن بوابة الدير فتح البوابة لإفساح الطريق أمام المياه لتنصرف في النيل فجرفته المياه ليسقط في النهر، وتبذل شرطة المسطحات المائية جهودها فى البحث عنه.
 
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