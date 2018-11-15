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القبض على مهندس لتحصيله أموالا مقابل وظائف وهمية فى الخارح

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:46 ص
القبض على مهندس لتحصيله أموالا مقابل وظائف وهمية فى الخارح حملة أمنية-أرشيفية
كتب: إبراهيم أحمد _دينا الحسيني
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ألقى قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات القبض علي  مهندس كهرباء بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
  
كان بلاغا قد ورد لضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بعض المواطنين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص مستخدم بريد إلكترونى "محدد" بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول العربية، وإنهاء إجراءات سفرهم واستخراج تأشيرة الدخول الخاصة بهم.
 
وبإجراء البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة "مدحت. ص.ف"، مواليد 1975، مهندس كهرباء حر، مقيم بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى 53 قضية نصب، تبديد، شيكات، كما أسفرت التحريات عن قيام المذكور بإستئجار إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور.
 
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام  وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، تم إستهداف المذكور، وضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز لاب توب، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن البريد الإلكترونى و المحادثات المشار إليها، وكذا مبلغ مالى قدره 1000 جنيه مصرى وإيصال صادر من إحدى شركات الإتصالات بتحويل مبلغ مالى لرقم الهاتف الخاص بالمتهم بمبلغ 3860 جنيه مصرياً وتبين وجود العديد من الأوراق والمستندات الخاصة بأشخاص مختلفة عبارة عن أصول وصور ضوئية من جوازات سفر وشهادات طبية وشهادات مؤهلات وقسائم زواج وشهادات خبرة وشهادات ميلاد وشهادات تدريبية. 
 
وبإستكمال الفحص تبين قيام المتهم بإنشاء بريد الكتروني آخر يتضمن رسائل للإعلان عن فرص عمل  عبر أحد المواقع الإلكترونية بعنوان "شركة مقاولات" تطلب مهندس كهرباء.
 
 كما تبين وجود مجموعة كبيرة من الملفات على البريد الإلكترونى المُشار إليه عبارة عن صور شهادات تخرج وشهادات خبرة لبعض الأشخاص. 
 
بمواجهة المتهم المذكور اعترف بإرتكابه الوقائع المُشار إليها، وكذا إرتكابه لوقائع أخرى مماثلة، وقيامه بإيهام المتعاملين معه عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، وتسهيل إجراءات سفرهم مقابل مبالغ مالية يتم الإتفاق عليها عن طريق خدمات التحويل التى تقدمها إحدى شركات الإتصالات أو الحوالات البريدية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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