video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 5 سنوات وبحوزته سلاحا ناريا بشبين القناطر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:35 م
القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 5 سنوات وبحوزته سلاحا ناريا بشبين القناطر المتهم
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
ألقت مباحث مركز شبين القناطر، القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 5 سنوات وبحوزته سلاحا ناريا بندقيه خرطوش، وتولت النيابة التحقيق.
 
72093-IMG-20181115-WA0000
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من المقدم محمد عبدالله السائح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بضبط المدعو "سليمان ا س " 23سنه عاطل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة دائرة مركز الخانكة المحكوم عليه فى القضية رقم 13130 لسنة 2012م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة مخدرات، كلى رقم 36012 لسنة 2012م، بالسجن 5 سنوات بجلسة 8/10/2013م . وبحوزته سلاح نارى خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 140839 وعدد 3 طلقة من ذات العيار.
 
 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. الأبراج المخالفة بالغربية تضرب بالقانون عرض الحائط "صور"

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات

الغربيه

سلاح نارى




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة