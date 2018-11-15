القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 5 سنوات وبحوزته سلاحا ناريا بشبين القناطر

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز شبين القناطر، القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 5 سنوات وبحوزته سلاحا ناريا بندقيه خرطوش، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من المقدم محمد عبدالله السائح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بضبط المدعو "سليمان ا س " 23سنه عاطل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة دائرة مركز الخانكة المحكوم عليه فى القضية رقم 13130 لسنة 2012م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة مخدرات، كلى رقم 36012 لسنة 2012م، بالسجن 5 سنوات بجلسة 8/10/2013م . وبحوزته سلاح نارى خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 140839 وعدد 3 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.