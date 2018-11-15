القبض على عاطل أطلق النار على قوة شرطية وبحوزته مواد مخدرة بكفر الشيخ

تمكنت وحدة مباحث مركز كفرالشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفي، مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من القاء القبض "ب.م.ا" 31 سنة عاطل، مقيم سيدى غازى مركز كفرالشيخ، مسجل شقى خطر تحت رقم 469 فئه ب فرض سيطرة، إطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته بقصد الهرب، أثناء إلقاء القبض عليه لتنفيذ أذن النيابه العامه، لإتجاره فى المواد المخدرة، ومطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم ٣٨٦٧/ ٢٠١٨ جنايات مركز كفرالشيخ "مخدرات" ومطلوب للتنفيذ فى 4 حكم قضائى " 3 جزئى، 1 مستأنف"، ولم يصاب أحد من أفراد القوة الأمنية.

وتمكنت قوات الامن من السيطرة عليه، وبحوزته طبنجه حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام و 34 طلقة من ذات العيار وبتفتيش مسكنه عثر على كيلو جرام لمخدر الحشيش، و 18 قرص لعقار الأبترل المخدر، و 450 جنيه، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار، تحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.



