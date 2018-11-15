video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب الشقة المتهم بإيواء قتيل الاشتباك مع الشرطة بالطالبية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:41 م
القبض على صاحب الشقة المتهم بإيواء قتيل الاشتباك مع الشرطة بالطالبية مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على صاحب الشقة التى شهدت تبادل إطلاق الأعيرة النارية بالطالبية، مما أسفر عن مقتل عاطل، خلال تبادله إطلاق الرصاص مع الشرطة، ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 4 أشخاص، من بينهم 3 أشقاء للقتيل، متهمين بمقاومة السلطات وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد اختباء 4 أشقاء أحدهم صادر ضده قرار ضبط وإحضار فى قضية قتل داخل شقة بمنطقة الطالبية، كما أن أشقائه متهمين بمقاومة السلطات.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الطالبية، إلى الشقة محل اختباء المتهمين، وفور محاصرة المتهمين، بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية، حيث تبادل رجال المباحث إطلاق الرصاص معه، مما أسفر عن مقتله.

وحاصر رجال المباحث المتهمين، وألقوا القبض على 3 من أشقاء القتيل، بتهمة مقاومة السلطات، وضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كما تم ضبط صاحب الشقة، من عائلة المتهمين، لاتهامه بمساعدتهم على الإختباء، وحرر العميد طارق صلاح مأمور قسم شرطة الطالبية محضرا بالواقعة، وحرز السلاح المضبوط،  وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع متهم فى قضية قتل خلال تبادل إطلاق الرصاص مع قوة أمنية بالطالبية

مصرع متهم

جريمة قتل

امن الجيزة

الطالبية

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة