القبض على تشكيل عصابى للإتجار فى المخدرات بمركز الدلنجات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمركز الدلنجات.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط "م . ي. م" 28 سنة، و" إ ا ع" 25 سنة، و "م ع" 30 سنة بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة الدلنجات مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين المذكورين بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامى بمدينة الدلنجات وبحوزتهم 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 225 جرام وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.