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السلطات اليونانية: 74 ألف مهاجر يعيشون فى البلاد

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:43 م
السلطات اليونانية: 74 ألف مهاجر يعيشون فى البلاد مهاجرون _ صورة أرشيفية
أثينا /أ ش أ/
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أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، أن قرابة 74 ألف مهاجر يعيشون فى البلاد، وأن الجهود مستمرة لتحسين ظروف معيشتهم بمخيمات الجزر التى يصلون إليها.

وقال وزير الهجرة ديميتريس فيتساس، إنه سيتم خلال الشهور المقبلة نقل ستة آلاف مهاجر من مخيمات الجزر إلى البر الرئيسي، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.

وأقر الوزير اليوناني، أن الأوضاع صعبة بالفعل فى تلك المخيمات التى يعيش بها 20 ألف مهاجر، بينما تتحمل بنيتها التحتية أقل من عشرة آلاف شخص، وكانت منظمات حقوقية عديدة قد انتقدت الأوضاع المعيشية الصعبة بتلك المخيمات.

كما توقع فيتساس، ألا يشهد العام المقبل زيادة فى تدفق المهاجرين، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين الذين ينتقلون من اليونان إلى دول أوروبية أخرى قليل.

يشار إلى أن العام الجارى شهد دخول 42 ألف مهاجر إلى اليونان بطريقة غير شرعية، دخل 14 ألف منهم عبر الحدود البرية للبلاد مع تركيا.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

السلطات اليونانية: 74 ألف مهاجر يعيشون فى البلاد يجب اخذهم الى معسكرات عمل

السلطات اليونانية: 74 ألف مهاجر يعيشون فى البلاد يجب اخذهم الى معسكرات عمل و هذه خبره كبيره بها دوله الصين اما فى بلد مثل مصر فيه مصانع يعمل بها المساجين سوف يعملوا انتاج و لا يكونوا حمل على اليونان فى الجزر اليونانية

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