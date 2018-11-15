السفير المصرى بتونس: نعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين من البلدين

رسالة تونس- أسماء أمين

أكد السفير المصري بتونس نبيل الحبشى أنه سيتم العمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين من البلدين لتنشيط وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين للبلدين.

وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية المصرية أدت إلى توفير فرص للاستثمار من خلال رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين، فأصبح هناك إقبال شديد منهم للتوجه إلى مصر للاستثمار وأصبحت السلع والمنتجات الزراعية والصناعية بأسعار تنافسية مميزة لهم ويسعى التونسيون للاستفادة منها فيما تشجع السفارة رجال الأعمال التونسيين على الاستثمار فى مصر وكذلك طرح فرص الاسثمار المتاحة بتونس أمام رجال الأعمال المصريين.

وجاء ذلك على هامش مأدبة عشاء أقامها السفير المصرى على شرف الوفد المصرى المكون من جمعية رجال الأعمال المصريين يترأسهم عبد العليم نوراة رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى التونسى ووفد من رجال الأعمال المصريين الذى يزور تونس حاليا.