السجن 15 عامًا لتشكيل عصابى من ثلاثة أفراد تخصصوا فى اختطاف المواطنين

كتب عبد الله محمود

"خطفناه لطلب فدية من أهله.. وعذبناه بعد بتوثيقه فى يديه وقدميه".. بهذه الكلمات اعترف 3 متهمين بقيامهم باحتجاز شخص بقصد طلب فدية من أهله.

وكانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين بينهم محامي وراقصة، بالسجن المشدد 15 سنه، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه وترويع المواطنين، واحتجاز شخص بقصد طلب فديه من أهله.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم، ومصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى، وسكرتريه عادل الشيخ، ومحمد ابو العلا.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين، فى القضية رقم 7320 لسنة 2016 كلى شرق القاهرة، قيام المتهمين "محمدى.س"، "امل ع"، راقصة "محبوسة"، عصام سعد أحمد س محام، باحتجاز المجنى عليه عمرو الحسن بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى صرح فيها القانون، وعذبوه بدنيًا بأن وثقوا يديه وقدميه وتعدوا عليه بالضرب حال تواجد المتهم الثانى والثالث.

كما أعدوا لذلك، أسلحة نارية، وعقار مخدر بتخدير المجنى عليه، وما أن رأى الضخية، قاموا بالانقضاض عليه، وتخديره، وخطفه داخل مسكنه أحداهما، واتصلوا بأهليته لكل الفدية.

وبتكثيف تحريات رجال المباحث، توصلوا إلى هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة، تمكنوا من ضبطهم، وبحوزتهما المجنى عليه محتجز داخل المسكن.

وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهما، على خطف المجنى عليه، بقصد طلب مبلغ فدية من أهله، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، والتى إحالتهم عقب انتهاء التحقيقات معهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة.