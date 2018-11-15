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الرئيس العراقى: نسعى لأن تكون البلاد ساحة لتلاقى المصالح لا ساحة للنزاعات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:18 م
الرئيس العراقى: نسعى لأن تكون البلاد ساحة لتلاقى المصالح لا ساحة للنزاعات الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ
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أكد الرئيس العراقى برهم صالح، سعى بلاده لأن يكون ساحة لتلاقى المصالح بين دول المنطقة لاساحة للنزاعات.

وذكر بيان رئاسى عراقى أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا أن رئيس الجمهورية التقى اليوم الخميس فى عمان رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز الذى أقام مأدبة عشاء على شرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات من بينها ملف إعادة الأموال العراقية المجمدة والمهربة وتزويد العراق بالمعلومات المتعلقة بالمهربين والمطلوبين للعدالة، حيث أكد الرئيس العراقى ضرورة التنسيق والتعاون العسكرى وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية فى البلدين.

وأشاد بالموقف الأردنى الداعم فى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، داعيا إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين دول المنطقة لمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليها، لافتًا إلى أهمية تأمين الطريق التجارى بين البلدين، مطالبًا الشركات الأردنية بالاستثمار داخل العراق نظراً لما تتمتع به البلاد من بيئة مناسبة.

كما دعا فى الوقت نفسه إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للعراقيين خاصة العلاجية منها، بالإضافة إلى استثناء الطلبة العراقيين من شروط إجراءات الإقامة.


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