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الرئيس السيسى يهنئ فلسطين بمناسبة الاحتفال بإعلان الاستقلال

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:04 م
الرئيس السيسى يهنئ فلسطين بمناسبة الاحتفال بإعلان الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
/أ ش أ/
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمناسبة الاحتفال بإعلان الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

 


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