الرئاسة اليمنية: تحرير محافظة الحديدة أمر لا مفر منه

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أكدت الرئاسة اليمنية أن تحرير محافظة الحديدة أمر لا مفر منه، سلما أو حربا، مجددة دعمها لكل الجهود المبذولة لعقد جولة مشاورات سلام جادة والوصول إلى سلام مستدام قائم على المرجعيات الثلاث.

وقال مدير مكتب الرئاسة اليمنية عبدالله العليمى - فى تغريدات على صفحته بموقع (تويتر) أوردتها قناة (العربية ـ الحدث) اليوم الخميس - "إن العالم ‏اعتاد على عويل الميليشيات الحوثية الانقلابية واختلاقها للمبررات كلما قرب تحرير مدينة ‎الحديدة، ويسوقون هذه الأوهام لأتباعهم ولغيرهم".

وأضاف العليمي: "ليمضى الشعب اليمنى فى طريقه نحو تحقيق أهدافه المتمثلة ببناء يمن اتحادى آمن ومستقر، ويقرر الشعب اليمنى مصيره وليس سواه، فالشعب اليمنى مدثر بمحيطه العربى والإسلامى وكل الخيرين فى العالم".

بدورها، أكدت الحكومة اليمنية أن الميليشيات الحوثية تستجدى المجتمع الدولى لإنقاذها من سقوطها الوشيك.

وأفادت الحكومة - فى بيان صادر عن اجتماعها الدورى بالعاصمة المؤقتة عدن فى وقت سابق - أن الخناق يضيق على الميليشيات يوميا، وتشهد انهيارا متسارعا فى صفوفها، وذلك على ضوء استعراضها للانتصارات المحققة فى جبهة الساحل الغربي، ودمت ومريس وصعدة والبيضاء ، وأشارت إلى لجوء الحوثيين لتعويض هزائمهم بارتكاب الجرائم ضد المدنيين وتعميق الكارثة الإنسانية التى تسببت بها.

كان مصدر عسكرى يمنى قد أكد - فى وقت سابق - توقف العمليات الهجومية للجيش اليمنى والمقاومة الشعبية فى مدينة الحديدة مؤقتاً؛ لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية لإجلاء كوادرها ونقل بعض الجرحى وفتح ممرات آمنة لمن يرغب من السكان بالنزوح خارج المدينة، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية ستستأنف ولن تتوقف إلا بتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجى والساحل الغربى لليمن بالكامل.

من جهته، رحب المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيثس بالتقارير حول الحد من القتال فى مدينة الحديدة، واعتبر خفض التصعيد خطوة مهمة لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية وبناء بيئة أكثر تمكينًا للعملية السياسية.

وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة للتباحث مجددا مع الأطراف بشأن التوصل لاتفاق تفاوضى حول الحديدة، من أجل حماية الميناء والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية.